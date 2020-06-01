Иркутское УФАС приняло участие в обсуждении вопросов, связанных с рекламными конструкциями

На совещании обсудили основные проблемы, связанные с эксплуатацией и демонтажом незаконно установленных рекламных конструкций и нарушениями законодательства со стороны администрации, сообщают в УФАС области.

За предыдущий и текущий годы в отношении структурных подразделений администрации выдано уже 114 предупреждений, касающихся демонтажа рекламных конструкций, которые использовались без разрешения на установку.

При этом исполнены из них 77, продлены 34, а также принято 3 решения о признании их нарушившими требования антимонопольного законодательства при размещении рекламных конструкций.

Итогом совещания стало обстоятельное обсуждение плана мероприятий дальнейших действий по указанным проблемам. Кроме того, сотрудники антимонопольной службы подготовили обращение мэру г. Иркутска Руслану Болотову, в котором изложили допущенные просчеты в работе органа местного самоуправления в сферах, связанных с размещением конструкций наружной рекламы, и предложения по работе в этой сфере.