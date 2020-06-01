В День защиты детей ПФР произвело единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет

Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской области реализовало право 215 тыс. 766 семей на единовременную выплату 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, сообщают в ведомстве.

Выплаты произведены 304 тыс. 46 детям, на сумму свыше 3,04 млрд руб., в рамках Указа Президента РФ № 317 расширившего категории граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки в период пандемии.

Прогнозируемые данные по количеству детей, имеющих право на данную выплату, составит в Иркутской области более 440 тыс.

Напомним, что у семей есть четыре месяца, чтобы обратиться за выплатами. Заявления принимаются до 1 октября. Средства будут предоставлены независимо от наличия права на материнский капитал, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

Заявление можно подать в электронном виде на портале Государственных услуг. Указ расширил и право на ежемесячную выплату 5 тысяч рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей в возрасте до 3 лет. Ранее выплату могли получить только семьи с детьми в возрасте до 3 лет, имеющие право на материнский капитал.

Отделение ПФР по Иркутской области уже произвело выплаты 49 тыс. 562 семьям за апрель и май. Теперь средства могут получить все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. На сегодняшний день уже более 26 тыс. семей Иркутской области получили данную выплату.