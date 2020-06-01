Большинство россиян готовы копить для детей, выяснила «Сбербанк страхование жизни»

62% жителей крупных и средних российских городов считают необходимым откладывать деньги на поддержку детей, сообщают в организации.

Такого мнения придерживаются и молодые родители, и зрелые люди. Самые распространенные цели накоплений — оплата образования и покупка детям квартиры, выяснила компания «Сбербанк страхование жизни» в ходе исследования, проведенного в 37 городах накануне Международного дня защиты детей.

Женщины более склонны к накоплениям для ребенка. На вопрос «Считаете ли вы нужным копить на поддержку детей?» положительно ответили 65% представительниц прекрасного пола. Доля мужчин, считающих необходимым откладывать для детей, тоже довольна высока — 59%.

Откладывать деньги для детей считают правильным родители всех возрастов.

В группе опрошенных от 18 до 30 лет копить для ребенка считают нужным 64%. Среди россиян в возрасте от 30 до 40 лет этой точки зрения придерживаются 67%. В наибольшей степени склонны к накоплению на детей те, кому сегодня от 40 до 50 лет, — это 78% респондентов из этой возрастной группы. С этим также согласны 48% родителей в возрасте от 50 до 60 лет и 37% тех, кто старше 60.

Участников опроса, готовых копить для детей, попросили также назвать цели накоплений. 70% сообщили, что готовы откладывать деньги на образование детей, 53% — чтобы купить ребенку квартиру. 14% опрошенных считают нужным копить, чтобы у детей были деньги, когда они вырастут, 12% — на лечение, а 8% — чтобы передать деньги по наследству.

Распределение тех, кто считает нужным копить на нужды детей, неравномерно по городам, в которых проводилось исследование. Больше всего тех, кто считает, что делать это необходимо, в Махачкале — 84% опрошенных. Также этой точки зрения придерживаются 73% опрошенных из Барнаула, 72% респондентов из Астрахани, 71% — из Ульяновска, а также по 70% жителей Саратова, Кемерово, Новокузнецка, Новосибирска и Набережных Челнов. Меньше всего тех, кто считает правильным копить для детей, в Санкт-Петербурге и Москве — 34% и 44% соответственно.

Жители разных городов по-разному оценивают и суммы накоплений, которые обеспечили бы будущее их детей.

Самые высокие оценки достаточных накоплений для детей в российских столицах: москвичи оценивают эту сумму в 17 млн рублей, петербуржцы — в 9,5 млн. В других российских городах-миллионниках суммы варьируются от 6,2 млн рублей в Екатеринбурге до 4,4 млн рублей в Уфе. В городах с меньшим населением родители считают, что будущее детей можно обеспечить меньшими накоплениями (например, 3,9 млн рублей в Оренбурге и 3,4 млн рублей в Астрахани).

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Родители стараются дать детям не только любовь и внимание. Естественное стремление — финансово обеспечить будущее детей. Тем родителям, которые посчитают нужным это делать, лучше начинать копить как можно раньше. Очень хороший инструмент для этого — накопительное страхование жизни. Регулярно откладывая в НСЖ даже незначительные суммы, к нужному сроку удастся накопить достаточную сумму для любой цели — чтобы оплатить высшее образование или, например, передать стартовый капитал молодой семье в день свадьбы. Накопительная манера поведения родителей научит грамотному и ответственному отношению к личным финансам и детей, причем с ранних лет».

В целом, поддержка детей старшим поколением — распространенное в России явление: 40% участников опроса, имеющих взрослых детей, помогают им материально, а 44% представителей молодежи и людей среднего возраста сообщили, что получают помощь от родителей и старших родственников. Больше всего тех, кто помогает взрослым детям, живет в Барнауле, Омске, Новосибирске, Томске и Хабаровске.

Исследование проводилось в мае 2020 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.