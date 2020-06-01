В селе Введенщина Шелеховского района высадили Аллею «Добрых дел»

Мероприятие организовано благотворительным фондом «Байкал интеграция» при поддержке министерства лесного комплекса и министерства по молодежной политике региона, сообщают в областной администрации.

Аллея «Добрых дел» состоит из 92 деревьев: дубов, манчжурского ореха и лип.

Число соответствует количеству субъектов Российской Федерации. Каждое дерево посвящено одному региону. Все их объединяет замысел: сотрудничество благотворительного фонда с детьми из разных уголков страны.

Аллею посадили на месте рядом с будущим конно-спортивным центром. Заниматься здесь также смогут дети, участвующие в акции «Добрыш». В высадке приняли участие члены благотворительного фонда, волонтеры, участники проекта «Активное долголетие плюс», специалисты министерства лесного комплекса, министерства по молодежной политике, Иркутского ДОСААФ.

- Министерство лесного комплекса всегда поддерживает подобные акции. С «Байкал интеграцией» мы тесно сотрудничаем, поддерживаем их мероприятия. Считаю, что посадка деревьев – это всегда благое дело, но когда это делается для детей, то это благо вдвойне, - отметил временно замещающий должность первого заместителя министра лесного комплекса Михаил Чуруксаев.