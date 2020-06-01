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В сентябре планируется открытие нового здания музыкальной школы в Хомутово

1 июня 2020

Мэр Иркутского района Леонид Фролов проверил ход капитального ремонта здания, которое было приобретено администрацией района специально для этого учреждения, сообщают в районной администрации.

Ранее школа ютилась в неприспособленном маленьком помещении.  Новые площади позволят увеличить набор в школу, организовать занятия по удобному расписанию, появится и своя сцена.

- Конечно, мы все мечтаем о строительстве большого современного здания школы искусств в селе Хомутово. Уверен, эти планы осуществятся, - отметил Мэр.

Здесь же, в обновленном здании, наконец, обретет свой дом  и некоммерческая организация «Адаптационно-педагогический центр «Надежда» для детей – инвалидов». У центра появится возможность заняться ранней реабилитацией. Леонид Фролов принял решение здесь же во дворе оборудовать мастерские для занятий детей и взрослых с ограниченными возможностями.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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