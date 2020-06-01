Умный и полезный праздник - Байкальский банк Сбербанка приготовил к 1 июня специальные онлайн – курсы

Провести День защиты детей с пользой, интересно и с новыми знаниями - Байкальский банк Сбербанка подготовил к Международному Дню защиты детей ряд информационных и развлекательных проектов, созданных специально для детей и их родителей, сообщают в банке.

Школьников и ребят дошкольного возраста банк приглашает на увлекательные онлайн мастер-классы, в которых можно будет принять участие онлайн или посмотреть всей семьей в любое время, ссылки на видео-курсы будут активны начиная с 1 июня.

Программа мастер-классов:

«Как снять мультфильм на телефон», ссылка.

«Первый блог в топе лучших», ссылка.

«Читаем сказку» (для самых маленьких), ссылка.

«Что необходимо знать родителям, когда их ребенок учится читать», ссылка.

4 июня в 12:00 (время иркутское) Байкальский банк Сбербанка проведет для детей онлайн-мероприятие, посвященное формированию финансовой грамотности - «Финансовый аукцион». В игровой непринужденной форме детям расскажут как вести учет личных доходов и расходов, как делать сбережения на будущее, как справляться со своими эмоциями в разных жизненных обстоятельствах и многое другое. «Финансовый аукцион» пройдет на площадке Zoom.

Ссылка для подключения к аукциону. Идентификатор конференции: 980 6179 3811 Пароль: 9n^a5&2j.

Александр Абрамкин , председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Самые светлые, чистые и добрые воспоминания у каждого человека связаны с детством – временем, когда мир вокруг кажется огромным, небо – безоблачным, когда искренне верится в чудо и радует каждый новый день. С возрастом восприятие жизни меняется, но вкус и эмоции детства остаются в сердце на всю жизнь. Вот почему День защиты детей так важен не только детям, но и взрослым, на чьей ответственности полноценное и гармоничное развитие растущего поколения. Мы, взрослые, должны научить детей многому и Сбербанк с удовольствием готов стать вашим помощником на этом пути детского развития. Мы поздравляем детей с наступившим летом и желаем им безоблачной жизни. Приглашаем семьи на наши обучающие площадки, давайте вместе сделаем для детей умный, интересный и познавательный праздник!»