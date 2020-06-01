Игорь Кобзев опубликовал фото своей семьи и поздравил всех с Международным днем защиты детей

Глава Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в сети Инстаграм опубликовал фото своей семьи и поздравление с Международным днем защиты детей. Он сообщил, что ситуация с коронавирусом пока не позволяет привезти ему семью в Иркутск.

По словам главы региона, Международный день защиты детей – это не просто праздник, это повод напомнить взрослым, насколько хрупки и уязвимы дети, как сильно они нуждаются в нашей поддержке и заботе.

– У меня четверо: три сына и дочь. Я знаю, как непросто, тревожно и одновременно увлекательно растить детей, – рассказал Игорь Кобзев. – Как здорово видеть их первые шаги, слышать первые слова. Наблюдать, как они взрослеют, учатся, радуются и огорчаются, познают мир и проверяют его на прочность. Сейчас моя семья далеко, ситуация с коронавирусом пока не позволяет привезти их сюда. Я очень скучаю. Но уверен, что скоро мы сможем снять ограничения и я обниму своих малышей и их маму.