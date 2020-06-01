Сбербанк сообщил о начале выплат 10 тысяч рублей на детей в возрасте 3–16 лет

Сбербанк информирует, что в соответствии с Указом Президента РФ 317 от 11.05.2020 года сегодня начались выплаты на детей в возрасте 3–16 лет.

При зачислении выплат на детей через Сбербанк часть клиентов получают СМС-сообщения о зачислении пенсии, поскольку выплаты идут по линии Пенсионного Фонда России. Для более корректного информирования населения Сбербанк дополнительно направляет клиентам информационное сообщение, в котором указано, что это зачисление пособия на детей.

Выплаты будут идти до октября. Заявление на единовременную выплату на детей можно подать также до первого октября. Деньги выделяются только гражданам России, проживающим в стране. Ребенок тоже должен иметь российское гражданство, и 16 лет ему должно исполниться не позднее 1 июля.

Более подробно о выплатах и о том, как оформить их, можно узнать на сайте банка: https://www.sberbank.ru/ru/promo/corona_benefits.