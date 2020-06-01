Сбербанк предоставит S7 Group два кредита по госпрограмме кредитования под 2%

Сбербанк предоставит двум ключевым компаниям S7 Group субсидируемые кредиты по госпрограмме кредитования на зарплату под 2% годовых. Это первые кредиты, которые банк выдаст по новой программе, реализуемой в рамках Постановления Правительства РФ № 696 от 16 мая 2020 года.

Авиакомпании «Сибирь» и компании «С7 Инжиниринг» одобрено финансирование на сумму около 1 млрд рублей. Срок финансирования составляет 13 месяцев. Кредитные средства будут использованы для выплаты заработной платы сотрудникам предприятий.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сегодня в рамках новой госпрограммы мы подписали кредитные договоры с S7 Group — нашим давним и надежным партнером. Надеемся, что это финансирование поможет компании успешно справиться с непростыми обстоятельствами, которые сложились во всем мире в связи с пандемией. Объем финансирования по новой госпрограмме, который приходится на Сбербанк, составляет 95 млрд рублей. Хотя программа официально стартует сегодня, к нам уже поступило более 29 тысяч заявок на 51,5 млрд рублей, при этом более 8,5 тысяч из них уже одобрено на сумму около 15 млрд рублей, и в ближайшее время наши клиенты начнут получать первые транши в рамках финансирования по этой программе».

Согласно условиям программы, при сохранении компанией не менее 90% персонала 100% кредита и проценты по нему будут списаны начиная с 1 апреля 2020 года (при сохранении не менее 80% занятости — 50%). Получить кредит могут коммерческие компании и социально ориентированные некоммерческие организации.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до 30 июня 2021 года, а при списании долга — до 1 апреля 2021 года.