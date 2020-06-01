Новости

Игорь Кобзев предложил застраховать жизнь и здоровье волонтёров

1 июня 2020

Читайте также:

Массово прививать россиян от коронавируса могут начать уже осенью
2 июня 2020
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
2 июня 2020

Жизнь и здоровье волонтёров должны быть застрахованы. Это предложение озвучил сегодня, 1 июня, глава региона Игорь Кобзев на встрече с лидерами волонтерских организаций из муниципалитетов области. Министерству по молодежной политике региона поручено проработать этот вопрос до 1 июля.

- В Иркутской области мощное волонтерское движение. Добровольцы всегда бескорыстно приходят на помощь. В период пандемии они стали активными участниками самых важных направлений: обеспечивают доставку продуктов и медикаментов пожилым и маломобильным гражданам, помогают в поликлиниках и обсерваторах, дежурят в торговых центрах, патрулируют улицы. Не оставили без внимания наших ветеранов в День Победы. Их помощь неоценима, - отметил Игорь Кобзев.

Всего во всероссийской акции #МыВместе по Иркутской области задействовано более двух с половиной тысяч человек от 18 до 49 лет. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (1526)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании