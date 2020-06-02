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Количество случаев коронавируса в Приангарье превысило 2300

2 июня 2020

2 июня в Иркутской области подтверждены 120 новых случаев коронавируса, из них 53 среди вахтовиков. Сегодня зафиксирована 24 смерть от COVID-19, всего за период эпидемии подтверждены 2309 случаев заражения.  

Как сообщает оперативный штаб, госпитализированы 1854 (+120 за последние сутки) человека, из них 145 (+3) из обсерваторов и 1017 (+53) вахтовиков, 431 (+68) человек выздоровел, 24 человека скончались – 11 от COVID-19, 13 (+1) от заболеваний, не связанных с COVID-19.

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Глава Иркутской области Игорь Кобзев считает продление ограничительных мер в регионе на две недели, до 14 июня,  правильным решением, учитывая большое число зараженных коронавирусом, хотя это решение было и непростым, об этом он сообщил 1 июня на оперативном штабе.

По данным на 1 июня, в соседнем Красноярском крае – 4380 заболевших (+131), в Бурятии – 1513 (+46). В России за сутки выявлены 9035 заразившихся коронавирусом, всего — 414878.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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