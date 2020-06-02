В Тулуне приступили к монтажу инфекционной больницы из модульных конструкций

Первые модули для будущего здания инфекционного отделения ОГБУЗ «Тулунская городская больница» прибыли сегодня на строительную площадку объекта. Конструкции были отправлены в Тулун (Иркутская область) 15 мая из Твери, где расположен завод- производитель - ООО «ПСК Прозрачный Мир».

Модульная технология, применяемая при строительстве инфраструктурных и социальных объектов, основана на мировом опыте, адаптирована под российские условия. Здание будущей больницы в Тулуне спроектировано из объемных модульных блоков с металлическим каркасом заводского изготовления высокой степени готовности. Модуль - это объемная строительная конструкция, состоящая из отдельных плоских строительных элементов (стен, пола и потолка), сваренных между собой. В качестве несущего каркаса используется рама из стальных труб прямоугольного профиля.

Прибывшие в Тулун сегодня модульные блоки выполнены с внутренней и наружной отделкой, в них уже сделана разводка инженерных коммуникаций, предусмотрены места для установки монтируемого оборудования. После сборки на строительной площадке, внутри модулей будет произведена стыковка инженерных коммуникаций, установлена кровля, и частично будут произведены фасадные работы. На финальном этапе сдачи объекта в эксплуатацию устанавливается оборудование и мебель.

Технология модульного строительства позволит в максимально сжатые сроки возвести здание инфекционного отделения больницы.

Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин:

«Еще осенью, в сентябре прошлого года на большом совещании с участием президента страны, который попросил поддержать Тулун необходимым объектом, было принято решение об особенной помощи Сбербанка. Для пострадавшей от наводнения территории требовалась именно инфекционная больница, т.к. в ближайшей округе нет специализированного медицинского учреждения. Наш банк взял на себя выполнение этой задачи и обязательства самые высокие. Это будет первая подобная по уровню оснащения больница - не только для Тулуна, но и для всей Иркутской области. Оборудование, модульная технология строительства - одни из самых лучших в мире. Для нас сейчас самое важное – все исполнить на высшем уровне и в максимально-сжатые сроки. Все идет по плану».

На площадке будущего отделения больницы установлено видеооборудование, в режиме 24/7 Сбербанк - заказчик возводимого социального объекта, осуществляет контроль за соблюдением графика и качества строительных работ.

Параллельно со строительством банк ведет работы по оснащению будущей лечебницы необходимым медицинским оборудованием. По проекту, в инфекционном отделении запланировано 170 позиций оборудования, в том числе – 3 аппарата ИВЛ, аппараты УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование и т.д. Контракты на поставку оборудования заключены, 20% заказанной комплектации уже находятся на складе в Тулуне, другая часть направлена в Тверь, где осуществляется монтаж медицинского оборудования в модули.

Юрий Карих, мэр г. Тулун:

«Наш город очень ждет такую больницу. Старое здание инфекционного отделения Тулуна давно требовало замены и, конечно, то, что сейчас здесь строится – дорогого стоит. Мы очень признательны всем подрядчикам, Сбербанку в первую очередь, за неравнодушие к нашей территории».

Возведение и оснащение инфекционного отделения ОГБУЗ «Тулунская городская больница» предусматривает 28 коек и осуществляется на средства Сбербанка. Уникальная модульная технология строительства позволяет организовать в медицинском учреждении т.н. «чистые зоны» - с повышенным или пониженным атмосферным давлением, снабжением медицинскими газами, энергоснабжением и поддержанием в нормативных пределах заданных параметров температуры, влажности, чистоты воздуха и освещенности.

В рамках социального партнерства между Сбербанком и Правительством Иркутской области на инженерную инфраструктуру нового инфекционного отделения в Тулуне из регионального бюджета будет выделено 30 млн рублей. Заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями. Технологическое присоединение планируется провести т к середине июля 2020 г.