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Россияне стали на 12% чаще пренебрегать своим здоровьем

2 июня 2020

На 12% в 2020 году по сравнению с показателями прошлого года возросло количество людей, которые предпочитают терпеть болевые симптомы (теперь их 26%), чем принимать препараты для облегчения состояния, сообщает исследовательский холдинг Ромир.

Доля тех, кто использует медикаменты в качестве профилактики в 2020 году, составляет 74% (в 2019-м она была на уровне 86%).

По данным исследования «Ромир», проведенного на неделе 8-14 мая 2020 г., 90% россиян не используют никакие фармацевтические препараты для профилактики коронавируса.

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11% респондентов отметили, что прибегают к средствам народной медицины для профилактики COVID-19.

Меньше всего в России полагаются на средства народной медицины молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (только 5% респондентов этой возрастной группы ответили, что используют средства народной медицины для профилактики коронавируса).

Среди проживающих в Москве доля тех, кто пытается противодействовать коронавирусу с помощью медикаментов или средств народной медицины, также не превышает 10%.

Из всех участников опроса только 6% россиян не болели сами и не болели их близкие за последние полгода. По результатам предыдущей волны исследования в середине 2019 г. этот пункт отметили 15% респондентов.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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