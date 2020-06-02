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Апелляционный суд поддержал иск «Облкоммунэнерго» к региональной службе по тарифам

2 июня 2020

5-й апелляционный суд города Новосибирска рассмотрел апелляционные жалобы Службы по тарифам Иркутской области и ОАО «Иркутская электросетевая компания» на решение областного суда по иску ОГУЭП «Облкоммунэнерго», сообщают в организации.

Напомним, 26 ноября 2019 года Иркутский областной суд вынес решение отменить как незаконные приказы Службы по тарифам Иркутской области за 2015-2019 годы по установлению тарифов для ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

Областной регулятор и котлодержатель решили опротестовать это решение и подали жалобы в суд вышестоящей инстанции. На этот раз в рассмотрении дела участвовал представитель Генеральной прокуратуры РФ. По заключению Генеральной прокуратуры,  при установлении тарифов для расчетов с ОГУЭП «Облкоммунэнерго», были нарушены основы ценообразования и для областного государственного предприятия все эти годы устанавливались экономически необоснованные, заниженные тарифы на его услуги. По результатам рассмотрения дела 1 июня 5-й апелляционный суд отказал в удовлетворении жалоб регулятора и котлодержателя.    

Генеральный директор ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Александр Анфиногенов: 

- Мы неоднократно говорили, во всех инстанциях, что при тех тарифных решениях, которые принимались в отношении Облкоммунэнерго, предприятие не может  вести свою деятельность нормально и обеспечивать надежность энергоснабжения потребителей Иркутской области. Нас заведомо ставили в  худшие условия по сравнению с другими сетевыми компаниями региона. Теперь это установлено судом и что особенно важно, это же установила и Генеральная прокуратура РФ.  

Решения апелляционного суда вступают в силу с момента вынесения, то есть с 1 июня этого года. Теперь Служба по тарифам Иркутской области должна будет пересмотреть свои решения в отношении ОГУЭП «Облкоммунэнерго» начиная с 2015 года.   

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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