Правильный режим питания соблюдают 38% иркутян

Кто-то не соблюдает режим питания по финансовым причинам (таких 4,9%), другие ссылаются на нехватку времени (18,5%), а кто-то просто не имеет такой полезной привычки (35,5%), сообщает Иркутскстат.

Соблюдают режим питания 38% опрошенных.

Самые частые продукты на российском столе – мясные, включая колбасные изделия, 86% респондентов ответили, что чаще всего включают их в свой рацион. На втором месте по популярности – картофель (83%) и почти так же любимы нами фрукты-овощи, крупы-макароны (82%). Частое включение в рацион хлеба отметили 79% опрошенных в ходе обследования, молочных продуктов – 76%, рыбных продуктов – 64%, кондитерских изделий – 49%, консервированных продуктов – 31%.

Есть различия в предпочтениях в зависимости от пола. По сравнению с мужчинами среди дам заметно больше любительниц молочного и витаминной продукции. А сильные мужчины чаще представительниц слабого пола отдают предпочтение мясу, хлебу, консервам.