Азиатско-Тихоокеанский Банк отменил комиссию за снятие наличных во всех банкоматах на территории РФ

АТБ отменил комиссию за снятие наличных средств по дебетовым картам тарифного плана «Кошелек», «Большой кошелек» и «Особый статус» во всех банкоматах сторонних банков РФ.

В сообщение подчеркивается, что банк присутствует в 19 регионах страны, но несмотря на это, в каком бы городе России ни оказался клиент, он всегда сможет снять денежные средства, не переживая о комиссии и других дополнительных условиях.

«Нам важно оставаться для клиентов «своим» банком, даже тогда, когда он пользуется услугами другого. Сегодня огромное число держателей карт сталкиваются с проблемой поиска банкомата именно своего банка, так как это не только комиссия, но и большая трата времени. Мы же стремимся быть ближе к своему клиенту, а значит расходы по комиссии берем на себя, чтобы клиенты АТБ пользовались удобным, выгодным и доступным сервисом. В настоящее время «Кошелек», «Большой кошелек» и «Особый статус» - самые востребованные карты АТБ среди клиентов. Это участники зарплатного проекта, пенсионеры и люди, получающие различные социальные выплаты от государства. Очень удобно, что теперь нет необходимости вносить наличные «на всякий случай». Рассчитывайтесь картой в магазинах, делайте переводы в интернет-банке, а если понадобятся наличные, можете снять их в любом банкомате», - рассказал директор департамента карточных продуктов и лояльности Азиатско-Тихоокеанского Банка Станислав Феоктистов.