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Выплаты на детей от 3 до 7 лет начали поступать жителям Иркутской области

2 июня 2020

При этом размер дохода на человека не превышает величину прожиточного минимума в целом по Иркутской области - 11 576 рублей, сообщают в областной администрации.

Чтобы получить пособие, родителям необходимо подать в управление социальной защиты населения по месту жительства только заявление. Никаких документов предоставлять не нужно. 

Размер выплаты на 2020 год составляет 5878,5 рублей. Она предоставляется ежемесячно за весь прошедший период, начиная с 1 января 2020 года, или с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году.  

Ежемесячная выплата предоставляется в течение одного года со дня обращения. По истечении данного срока гражданин может подать новое заявление о предоставлении выплаты. 

Заявление на предоставление ежемесячной денежной выплаты, может быть подано:  

  • через организации почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления; 
  • через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; 
  • в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг". 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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