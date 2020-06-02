Выплаты на детей от 3 до 7 лет начали поступать жителям Иркутской области

При этом размер дохода на человека не превышает величину прожиточного минимума в целом по Иркутской области - 11 576 рублей, сообщают в областной администрации.

Чтобы получить пособие, родителям необходимо подать в управление социальной защиты населения по месту жительства только заявление. Никаких документов предоставлять не нужно.

Размер выплаты на 2020 год составляет 5878,5 рублей. Она предоставляется ежемесячно за весь прошедший период, начиная с 1 января 2020 года, или с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году.

Ежемесячная выплата предоставляется в течение одного года со дня обращения. По истечении данного срока гражданин может подать новое заявление о предоставлении выплаты.

Заявление на предоставление ежемесячной денежной выплаты, может быть подано: