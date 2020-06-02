Банк «Приморье» сообщил о старте летней акции «Cash офис»

Летняя акция «Cash офис»* вновь начинается в Банке «Приморье» 01 июня 2020 года. В рамках акции можно выиграть скидку в 500 или 1000 рублей при обмене валюты в кассах Банка «Приморье», а также в интернет-банке или мобильном приложении.

В акции участвуют клиенты, которые купили или продали в кассах или в Мобильном банке «Приморье» иностранную валюту на сумму не менее чем на 40 000 рублей* ( в т. ч. в эквиваленте) за одну операцию.

В офисах Банка «Приморье» можно обменять десять видов наличной валюты: доллары США, гонконгские и канадские доллары, евро, китайские юани, японские иены, корейские воны, фунты стерлингов, тайские баты и вьетнамские донги. Курсы обновляются регулярно, актуальную информацию по курсам покупки и продажи наличной валюты можно посмотреть на сайте Банка, в Мобильном банке, а также во всех офисах Банка «Приморье».

Узнать подробнее все правила акции «Cash офис Банка „Приморье“» можно на сайте Банка. Подробная информация — по телефону Контакт-центра : 8 800 200 20 86 (круглосуточно и бесплатно).