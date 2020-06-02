Стартовало строительство первого в России образовательного центра по предложенной Сбербанком типовой модели ГЧП

Началось строительство крупнейшего в Нижегородской области учебного комплекса нового формата на 4550 мест – первого в стране проекта, который реализуется по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП), через механизм концессии на базе типового решения Сбербанка.

В единый образовательный комплекс войдут три общеобразовательные школы, а также загородный центр дополнительного образования. Объекты будут созданы в районах с наиболее высокой потребностью в школьных местах. Архитектурные решения каждого здания позволят использовать значительную часть инфраструктуры для учебы и досуга жителей района и учащихся других школ.

Бюджет проекта составит 7,4 млрд рублей, из них на кредиты Сбербанка придется более 5 млрд рублей. Завершится строительство к сентябрю 2021 года.

Сергей Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации:

«Я бы максимально возможное количество объектов в системе образования – не только школ, но и детских садов, и учреждений среднего профессионального и дополнительного образования – строил бы по предложенной сегодня модели. Готов выносить этот вопрос на заседание Правительства. Если бы у нас была стратегическая программа на ближайшие несколько лет, где бы мы точно видели реальные потребности в школах, детских садах и колледжах по регионам, мы бы могли на федеральном уровне брать на себя определенные обязательства».

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В ближайшие 5 лет мы будем свидетелями демографического вызова, когда за парты школ сядет на 1,6 млн детей больше, чем учится сегодня. Это требует создания новой инфраструктуры. Понимая это, еще в 2018 году Сбербанк вывел на рынок специализированный продукт с использованием механизма концессии, который впервые в стране позволил привлечь кредитные ресурсы для реализации инвестиционных проектов в сфере образования. Так появились первые концессии, заключенные по форме Сбербанка, которая на уровне ряда субъектов РФ была утверждена в качестве типовой формы. За 2018-2019 годы заключено 15 концессий с общей мощностью объектов более 12 тыс. мест и общим бюджетом более 20 млрд рублей».