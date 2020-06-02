Банк УРАЛСИБ принял участие в онлайн-конференции «Банки в новых условиях. Секреты эффективной работы»

Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров и управляющий филиалом Банк в Уфе Марат Мамлеев ответили на вопросы журналистов в рамках онлайн-конференции, организованной изданием «Коммерсантъ -Уфа».

Главная тема конференции — опыт и результаты работы банковского сектора в период пандемии: как банки менялись и адаптировали свой бизнес к новым реалиям, как выстраивали взаимодействие с клиентами в режиме самоизоляции, и насколько эффективным оказался процесс этой трансформации.

Один из ключевых выводов — российские банки сегодня оказались более готовыми к новым вызовам и стрессовым ситуациям в экономике, чем несколько лет назад. Такими выводами поделился с журналистами Константин Бобров. «В целом банковская система сейчас обладает гораздо большим запасом и капитала, и ликвидности. А это два основных ресурса любого банка. Запасы и банковской системы и Банка УРАЛСИБ — сегодня более значительны, мы к этому периоду подошли в лучшей форме, чем в 2008 и 2014 году», — отметил Председатель Правления.

Банк УРАЛСИБ достаточно оперативно перестроил свою бизнес-модель, и был готов к новому режиму работы и взаимодействия с клиентами уже в марте. «Банк оказался готов к этой ситуации. Речь — о готовности к изменениям, готовности за требуемое время приходить в целевое состояние. Фактически Банк перешел к новому формату работы», — подвел итоги изменений Константин Бобров.

В целом по Банку на удаленный режим работы было переведено порядка 30% персонала, и при этом была сохранена непрерывность всех процессов и эффективность работы.

Для клиентов Банком был запущен целый комплекс мер поддержки — как для розничных клиентов, так и для бизнеса. Наиболее востребованными из них оказались дистанционные услуги, программы реструктуризации кредитов для частных лиц и предпринимателей, а также информационная поддержка клиентов.

Спрос на кредитование в этот период снизился достаточно умеренно, и сейчас его объемы восстанавливаются.

«Снижение в пиковые месяцы изоляции составляло не более 25%, но уже сейчас, по итогам мая, мы видим существенное оживление, объемы начинают резко расти, и мы постепенно приближаемся к докризисным уровням». — рассказал Марат Мамлеев. Также, по словам руководителя филиала, восстанавливается и клиентский поток в отделениях Банка, который сегодня вышел практически на уровень докризисного периода.

В целом руководство Банка оценивает опыт изменений и адаптации бизнеса к новым условиям как положительный, и, как отметил Председатель Правления Банка Константин Бобров, эти наработки будут использованы в дальнейшей работе.