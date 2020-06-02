Птенцы сапсанов на крыше Банка УРАЛСИБ получили имена

В пятницу 29 мая орнитологи проекта «Атлас птиц Уфы» провели кольцевание птенцов сапсанов на крыше УРАЛСИБа в центре Уфы. Маленькие соколы перенесли процедуру спокойно. Значения промеров, вес и другие данные ученые внесли в общий реестр.

Птенцов кольцуют именно в возрасте 3 недель, так как в этот период они наименее подвержены стрессу. Впервые в процессе принял участие управляющий филиалом Банка УРАЛСИБ в Уфе Марат Мамлеев. Он помог ученым с «транспортировкой» первого птенца от места кладки до специального стола ученых с приспособлениями для промеров. Первой оказалась самка, которая получила символичное имя Победа в честь 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Имена остальным птенцам придумали орнитологи.

Номера птенцов по Атласу и имена:

Д051 – Победа,

Д052 – Батыр,

Д053 – Агидель,

Д054 – Май.

На лапки соколят закрепили небольшие кольца с номерами и цветовыми метками. Это никак не помешает им в жизни. Опыт прошлого года (и прежний опыт кольцевания птиц в других местах гнездования) показывает, что сапсаны не обращают внимания на эти легкие опознавательные метки.

«Для ученых это возможность изучения миграции особей, отслеживание их пути между регионами и странами. Уфа — единственный город в России, в котором гнездуются 8 пар сапсанов, — отметила орнитолог проекта Эльза Габбасова. — Трансляция каждый год добавляет нам интересные данные о жизни этого вида. Это уникальный опыт, нам очень повезло».

Встать на крыло, по расчетам орнитологов, птенцы должны к концу июня. После этого родители вместе с молодняком начинают активно охотиться в пределах города, а осенью (предположительно в октябре) покидают наш регион на период зимовки. Молодые сапсаны в течение первых 2-3 лет жизни не образуют пар. Поэтому они могут быть замечены в разных регионах России и даже в других странах. Цветовые метки и номера помогут ученым опознать, откуда прилетели птицы.

Наблюдение за жизнью сапсанов в городских условиях ведется Банком УРАЛСИБ совместно с отделением Русского географического общества в Башкортостане и инициативной группой проекта «Атлас птиц Уфы». Редкие птицы на протяжении вот уже 15 лет ежегодно выводят потомство на крыше здания УРАЛИСБа. Здесь семейство обитает чуть более двух месяцев в году — на высоте 25 этажа (около 100 метров) на небольшом техническом выступе, покрытом смесью гравия и песка.