Примсоцбанк снижает ставки по автокредитам

Примсоцбанк снизил процентную ставку на автомобили иностранного или отечественного производства. Теперь ставка по продукту составит от 9,5% годовых.



На какие именно авто распространяется предложение? Оформить кредит можно на любой автомобиль категории В не старше 15 лет на момент подачи заявки. При этом совершить покупку можно не только у официального дилера, но и у физического лица, и с любого аукциона мира.



— В текущей ситуации мы не только сохранили прежние условия, но и сделали их ещё более привлекательными – снизили ставки по программам автокредитования, — отмечает Алексей Сорокин, начальник отдела автокредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Клиентам даже не понадобятся средства для первоначального взноса. К слову, быстрота рассмотрения кредитной заявки в совокупности с простотой и удобством оформления также могут приятно удивить».



Специалисты банка по автокредитованию отмечают, для покупки автомобиля в кредит достаточно всего лишь двух документов (паспорта Российской Федерации и на выбор клиента, например, водительского удостоверение или СНИЛС). Срок автокредитования составляет до 7 лет. Минимальная сумма кредита – 100 000 рублей, а максимальная не ограничена.



Кроме того, все клиенты Примсоцбанка, взявшие автокредит, могут получить кредитную VIP-карту с бесплатным годовым обслуживанием. Приятным бонусом станет и то, что оригинал ПТС остаётся у покупателя автомобиля — банку будет достаточно копии или наличие выписки из Электронного ПТС. Такое решение значительно сэкономит время клиентов на посещениях офиса банка для передачи и возврата документов.



Подробную информацию об автокредитовании в Примсоцбанке можно получить в отделениях Банка, а также на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.