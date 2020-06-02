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Голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля

2 июня 2020

По словам Дмитрия Пескова, этот день объявят выходным, сообщают РИА Новости.

Путин поручил Центральной избирательной комиссии, Роспотребнадзору и руководству регионов обеспечить полную безопасность на участках.

Как пояснил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, граждане страны смогут проголосовать с 25 июня по 1 июля. Результаты будут подсчитывать 1 июля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что это день сделают выходным.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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