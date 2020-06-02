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Российская экономика вернется к "активному" росту в конце 2021 года

2 июня 2020

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Такую задачу поставило Правительство РФ, по их замыслу экономика вернется к "активному" росту через 1,5 года, сообщает РБК

Правительство ставит задачу по итогам 2021 года вывести российскую экономику на траекторию устойчивого роста ВВП — не менее 2,5% в год, следует из проекта Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям в экономике, который есть в распоряжении РБК (в версии от 29 мая). Содержание документа подтвердил федеральный чиновник.

Среди других целевых показателей к этому сроку — «устойчивый» рост реальных доходов населения (без конкретной цифры), возвращение безработицы на уровень ниже 5%, обеспечение увеличения инвестиций в основной капитал не менее чем на 4,5% в год и ряд других.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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