«Это не пик, а "основание горы"». Эксперты о прогнозе окончания эпидемии коронавируса в Приангарье

Эксперты не спешат называть середину мая пиком заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Как рассказала журналистам и.о. заместителя председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова, сейчас мы находимся только у «основания горы».

– Очень бы хотелось (назвать середину мая пиком заболеваемости – прим. ред.), потому что те модели, математические, которые формировались и нам были представлены ранее – мы рассчитывали, что все-таки середина мая – это определенный пик, но я как-то однажды оговорилась на депутатском штабе, что мы только у «основания горы» и, к сожалению, я оказалась права, – сказала Валентина Вобликова.

Смущает распространённость среди населения – сегодня больше 60 случаев – это местное распространение. Это не по контакту с заболевшим, не по контакту с выявленным и так далее.

– Мы очень осторожны в прогнозах. Все показатели рассчитываются по семидневной динамике, и мы, конечно, будем на нее ориентироваться. Но каждый раз с надеждой смотрим на ту цифру, которая у нас появляется в ежедневной сводке, – отметила Валентина Вобликова.

Как сообщает оперативный штаб, 2 июня в Иркутской области выявлены 2309 заболевших коронавирусом, суточный прирост составил 6%, или 120 человек.