Топ-5 городов в Приангарье с самой сложной обстановкой по коронавирусу

Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 2 июня. В топ-5 населенных пунктов с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой входят:

Иркутск – 901 Усть-Кут – 554 Иркутский район – 259 Бодайбо – 214 Братск – 93

Самый крупный очаг инфекции находится в областном центре. В Иркутске за период эпидемии подтвержден 901 случай: 487 человек заразились через контакты внутри региона, 72 – транзитные пассажиры из обсерваторов, в том числе 66 вахтовиков, 27 прибыли из других районов, 243 выздоровели, семь скончались от COVID-19, 12 – от заболеваний, не связанных с COVID-19.

На втором месте – город нефтяников Усть-Кут, где продолжается вспышка среди вахтовиков. В городе 554 заболевших: из них 490 прибыли на вахту, 18 заразились через местные контакты, 45 выздоровели, один умер от COVID-19.

На третьем месте – близлежащий к областному центру Иркутский район, там 259 заболевших, из них 108 вахтовиков, больше половины приходится на местные контакты заражения.

На четвертом месте – город золотодобытчиков Бодайбо, где пока не удается стабилизировать вспышку среди вахтовиков. Коронавирус подтвержден у 214 человек, из них 210 – вахтовики.

Замыкает пятёрку городов Братск, где еще недавно ситуация была достаточно стабильной. Сейчас в городе выявлены уже 93 заболевших, из них 27 вахтовиков, 51 заразились через местные контакты, 12 выздоровели, один скончался от COVID-19,

2 июня в Иркутской области выявлены 2309 заболевших коронавирусом, суточный прирост составил 6%, или 120 человек, сообщает оперативный штаб.