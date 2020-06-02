Экологи выявили 94 случая загрязнение сибирских рек от золотодобычи

Больше всего фактов комплексного загрязнения рек ниже участков добычи россыпного золота экологи выявили в Республике Тыва (29 случаев), южных районах Красноярского края (19 случаев), Республике Алтай (18 случаев) и Кемеровской области (14 случаев), сообщают эксперты WWF России.

«Проведенный спутниковый ретромониторинг — прямое следствие прошлогодней трагедии на реке Сейба в Красноярском крае. Тогда в результате прорыва дамбы на золотом прииске погибло 15 человек, а ущерб окружающей среде оценивается сотнями миллионов рублей, — объясняет Наталья Трофимова, директор Алтае-Саянского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF). — Теперь современные технологии дистанционного зондирования Земли позволили составить общую картину воздействия на окружающую среду россыпной золотодобычи в нашем экорегионе, и выяснилось, что картина эта совсем не радостная». Исследование уровня загрязнения сибирских рек выполнили сотрудники Центра спутникового мониторинга и гражданского контроля (Санкт-Петербург) в рамках проекта WWF России «Люди – природе» путем анализа космоснимков.

«Всего в Центре обработали, расшифровали и изучили 131 спутниковый снимок, охватив территорию девяти сибирских регионов: Красноярского и Алтайского краев, Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областей, Республик Алтай, Тыва, Бурятия и Хакасия, — рассказывает директор Центра спутникового мониторинга и гражданского контроля Ольга Чупаченко. — Было выявлено 94 факта комплексных загрязнений рек (включая притоки) ниже по течению от золотых приисков, по каждому факту составлено экспертное заключение, дано подробное описание с указанием возможных источников загрязнения».

Благодаря анализу снимков 2019 года экологи выявили ключевые проблемные на сегодня участки загрязнения рек, за которыми в новом сезоне золотодобычи 2020 года необходимо организовать общественный экологический контроль. На этой неделе эксперты проекта «Люди-природе» начнут спутниковый мониторинг загрязнения водных объектов ниже участков добычи россыпного золота в Алтае-Саянском экорегионе уже в режиме реального времени.