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В апреле 2020 года задолженность по всем типам розничного кредита в Иркутской области снизилась на 1,5%

2 июня 2020

В прошлом месяце эта сумма составляла 255 555 рублей, что на 1,5% меньше, чем в апреле (251 687 рублей).

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2020 года средний размер задолженности в РФ по всем типам розничных кредитов составил 308,6 тыс. руб.

При этом по сравнению с «докарантинным» мартом 2020 года в апреле данный показатель сократился на 2,6% (в марте 2020 года – 316,6 тыс. руб.), снизившись до уровня конца лета прошлого года (август 2019 года – 307,7 тыс. руб.).  

В апреле 2020 года самый большой средний размер задолженности на заемщика в регионах РФ был отмечен в:

  • Москве (619,0 тыс. руб.), 
  • Санкт-Петербурге (527,8 тыс. руб.),
  • Московской области (462,8 тыс. руб.), 
  •  Ленинградской области (365,1 тыс. руб.).

 «Снижение среднего размера задолженности на заемщика в апреле  стало следствием падения  выдачи розничных кредитов в связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса и карантинными мероприятиями, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Что касается дальнейшей динамики данного показателя, то во многом это будет зависеть от того, насколько быстро все отрасли экономики смогут вернуться к нормальному функционированию после отмены наиболее жестких карантинных мероприятий. Также большое значение имеет и динамика доходов граждан. Так, в настоящее время мы видим четкую смену финансового поведения заемщиков, особенно хорошего кредитного качества, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на высоком уровне - от 700 до 850 баллов. Количество обращений этих граждан за кредитами в апреле-мае 2020 года снизилось более чем на 70%. Это означает, что люди выбирают тактику снижения своей долговой нагрузки, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию долговых обязательств» 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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