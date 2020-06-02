В апреле 2020 года задолженность по всем типам розничного кредита в Иркутской области снизилась на 1,5%

В прошлом месяце эта сумма составляла 255 555 рублей, что на 1,5% меньше, чем в апреле (251 687 рублей).

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2020 года средний размер задолженности в РФ по всем типам розничных кредитов составил 308,6 тыс. руб.

При этом по сравнению с «докарантинным» мартом 2020 года в апреле данный показатель сократился на 2,6% (в марте 2020 года – 316,6 тыс. руб.), снизившись до уровня конца лета прошлого года (август 2019 года – 307,7 тыс. руб.).

В апреле 2020 года самый большой средний размер задолженности на заемщика в регионах РФ был отмечен в:

Москве ( 619 , 0 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге ( 527 , 8 тыс. руб.) ,

Московской области (462,8 тыс. руб.),

Ленинградской области ( 365 , 1 тыс. руб.) .

«Снижение среднего размера задолженности на заемщика в апреле стало следствием падения выдачи розничных кредитов в связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса и карантинными мероприятиями, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Что касается дальнейшей динамики данного показателя, то во многом это будет зависеть от того, насколько быстро все отрасли экономики смогут вернуться к нормальному функционированию после отмены наиболее жестких карантинных мероприятий. Также большое значение имеет и динамика доходов граждан. Так, в настоящее время мы видим четкую смену финансового поведения заемщиков, особенно хорошего кредитного качества, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на высоком уровне - от 700 до 850 баллов. Количество обращений этих граждан за кредитами в апреле-мае 2020 года снизилось более чем на 70%. Это означает, что люди выбирают тактику снижения своей долговой нагрузки, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию долговых обязательств»