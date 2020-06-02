Падение розничного кредитования в 2020 оказалось сильнее, чем в кризисы 2008 и 2014

Количество выдач кредитов населению в апреле сократилось сильнее, чем в кризисы 2014-2015 и 2008-2009 годов. Такие выводы делают аналитики Объединенного кредитного бюро.

Во время мирового финансового кризиса наибольшее падение было зафиксировано в декабре 2008 года и составило 47%. Второе крупнейшее сокращение количества новых выдач в розничном кредитовании было в январе 2015 года – 58%. В апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года падение оказалось самым крупным – выдачи сократились на 62%. При этом объемы кредитования сократились не так сильно, как в предыдущие кризисы.

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:

"Сейчас, как и в прошлые кризисы, банки выдают кредиты только заемщикам с хорошей кредитной историей и прозрачными стабильными доходами. Однако к этим факторам добавился еще один – снижение доступности как самих банков, так и торговых точек из-за режима самоизоляции. Поэтому помимо выдач кредитных карт антирекорд установили, например, кредиты на покупку товаров в торговых точках. В 2008 году розничное кредитование восстанавливалось около года, в 2014 году – полтора года. Сейчас мы тоже ожидаем, что кредитование начнет расти медленно по мере восстановления экономики".