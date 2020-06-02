После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе

Первые вахтовики, вылечившиеся от коронавируса, выписались сегодня из больницы – это 47 вахтовиков, сообщила заместитель председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

– В основном заболевали работающие, а не выезжающие вахтовики. – Я думаю, что все вернутся к трудовой деятельности – они сейчас все абсолютно безопасны, – говорит Валентина Вобликова.

Она подчеркнула, что на вахтах сейчас создаются все условия для безопасной работы.

– Иркутская нефтяная компания к этому отнеслась очень серьезно. Сейчас на вахтах работают профессиональные медицинские бригады, сформированные из иркутских докторов. Кроме этого, применяются все методы дезинфекции, антисептической обработки, соблюдается масочный режим. Ситуация на вахтах находится под особым контролем эпидемиологов и инфекционистов. Поэтому туда, где уже созданы все условия безопасного пребывания вахтовиков, где, безусловно, «чистая зона», свободная от ковидной инфекции, вахтовики будут возвращаться к работе, – заверила заместитель председателя Правительства.

Однако пока на выполнение чартерных рейсов эпидемиологи не дают добро, поскольку в некоторых компаниях еще полностью не наведен порядок.

– Когда будут созданы «чистые зоны», будут созданы все условия для безопасного проживания и безопасной работы, только тогда эти чартерные рейсы будут разрешены.

Валентина Вобликова подчеркнула, хотя большой прирост заболевших дают вахтовики, но все же почти половина случаев – это местное распространение. Если раньше ставились серьезные барьеры на границе Иркутской области, в аэропорту, на железнодорожных вокзалах, то сейчас инфекция циркулирует среди населения Иркутской области. Коронавирусом охвачены 37 районов Иркутской области из 42, у 81% зараженных бессимптомное течение болезни.



На сегодняшний день коечный фонд заполнен на 50%. В муниципалитетах развернуты дополнительные места для пациентов с коронавирусом. По данным на 2 июня, в Иркутской области выявлены 2309 заболевших коронавирусом, суточный прирост составил 6%, или 120 человек, из них 53 вахтовика.