В Иркутской области вынесен приговор директору крупного предприятия в сфере электроэнергетики

СК России по Иркутской области собрал доказательства для вынесения приговора директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Центр инжиниринга и управления строительством единой энергетической системы» - Центр инжиниринга и управления строительством Сибири. Он признан виновным в даче взятки в крупном размере.

Следствием и судом установлено, что в период с 2018 по 2019 гг. ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» и филиал акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством единой энергетической системы» - Центр инжиниринга и управления строительством Сибири осуществляли строительство объекта капитального строительства – линии ЛЭП в Киренском районе Иркутской области. В августе 2019 года руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области утвердил и выдал ПАО «ФСК ЕЭС» заключение о соответствии построенного объекта всем необходимым требованиям. В свою очередь директор центра инжиринга решил отблагодарить должностное лицо. Денежные средства в сумме 995 тысяч рублей он упаковал в подарочный пакет с целью придания даче взятки вида подарка.

Руководитель службы государственного строительного надзора уведомил работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. В кратчайшие сроки взяткодатель был задержан следователем СК России.

Октябрьским районным судом г. Иркутска руководителю центра нижиринга назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

В пресс-службе компании «ФСК ЕЭС» уточнили, что «представители Россети ФСК ЕЭС взаимодействовали с правоохранительными органами и оказывали помощь при проведении расследования».