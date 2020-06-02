Сотрудников медицинских учреждений Приангарья обучают безопасному использованию средств индивидуальной защиты

Занятия проводят опытные врачи Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, сообщают в областной администрации.

- Основной акцент делается на особенностях использования средств индивидуальной защиты (СИЗ), прежде всего – противочумных костюмов, - пояснил директор института, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов. - За два месяца специальную подготовку прошли 520 медиков. Это врачи и медицинские сестры, работающие непосредственно в инфекционных госпиталях, сотрудники лабораторий, делающие анализы на COVID-19, персонал скорой помощи и т.д.

Обучение проводится для небольших групп слушателей, чтобы всю полученную информацию тут же закрепить на практике.

- Имеющиеся СИЗы надежно защищают от инфекции, однако важно правильно ими пользоваться, - отмечает врач-бактериолог Евгения Киселева. - Все средства защиты нужно уметь правильно надевать и снимать. Причем этап снятия защитного костюма содержит больше рисков заражения и требует особого внимания. Так, нельзя допускать контакта наружной поверхности комбинезона с открытыми участками тела. Поэтому эти действия мы повторяем раз за разом, пока не получится идеально.