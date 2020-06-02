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Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса

2 июня 2020

Сейчас ситуация с коронавирусом в роддоме №2 медсанчасти ИАПО в Иркутске-II «купирована», сообщила и.о. заместителя председателя Правительства Приангарья Валентина Вобликова.

– Там ситуация купирована, нет такой массовой вспышки, каждый случай инфицирования отслеживается особенно строго. И, конечно, до 14 июня они закрыты на карантин, – сказала Валентина Вобликова.  

Ранее сообщалось, что у нескольких работников медучреждения подтвердилось наличие коронавируса.

2 июня в Иркутской области выявлены 2309 заболевших коронавирусом, суточный прирост составил 6%, или 120 человек.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса
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