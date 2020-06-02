Клиенты Сбербанка в «карантинные» месяцы активно вкладывались в российский фондовый рынок

Sberbank Private Banking проанализировал работу в течение первых четырех месяцев года и выявил наиболее популярные услуги и сервисы среди своих клиентов. За этот период количество клиентов увеличилось на 6,5%, а объем активов под управлением Sberbank Private Banking вырос на 12%. Прирост активов в январе-апреле 2020 года частично был обусловлен валютной переоценкой, которая компенсировала уменьшение стоимости рыночных активов.

В целом, действовавшие как в России, так и в других странах мира ограничения в этот период не сказались на объеме и качестве услуг Sberbank Private Banking. В то же время клиенты увеличили свою активность, особенно в марте, когда наблюдалось увеличение спроса на финансовые инструменты на фоне снижения фондовых рынков. В апреле интерес клиентов был более сбалансирован.

В сравнении с мартом-апрелем 2019 года выросли и количество, и объем сделок с ценными бумагами — на 163% и 88% соответственно. При этом клиенты наращивали объем вложений в ценные бумаги: операций по продаже было вдвое меньше, чем по покупке. Основной интерес они проявляли к акциям: сделок с ними было на 45% больше, чем с долговыми инструментами. Больше всего клиентов интересовали российские ценные бумаги: локальные акции приобретали вдвое, а облигации — втрое чаще, чем бумаги других стран. Наибольшим спросом пользовались ценные бумаги компаний энергетического и финансового секторов.

Также повышенным спросом в марте пользовалась конвертация валюты. Объем таких сделок вырос в сравнении с февралем на 40%, но уже в апреле вернулся к среднегодовым значениям. При этом основной объем сделок пришелся на продажу долларов и покупку рублей: в марте объем таких сделок вырос в два с половиной раза по сравнению с февралем текущего года. Сохранилась такая тенденция и в апреле, когда объем операций по конвертации долларов в рубли был в два раза больше, чем в феврале. Общий объем FX-сделок клиентов Sberbank Private Banking в марте-апреле превысил 90 млрд рублей.

Евгения Тюрикова, руководитель Sberbank Private Banking:

«В качестве главного итога я бы отметила, что наши клиенты весьма умело воспользовались той конъюнктурой на фондовом рынке, которая сложилась в марте и апреле, и использовали ее с выгодой для себя. Повысился аппетит к риску: мы увидели переключение с депозитов на инвестиционные продукты у консервативных клиентов и интерес к альтернативным инвестициям у активных инвесторов. И вполне ожидаемо вырос спрос на защитные инвестиции, такие как золото, включая индексные биржевые фонды как на само золото, так и на акции золотодобывающих компаний. Среди других трендов стоит отметить возросший спрос на покупку и аренду элитной загородной недвижимости, появились запросы на приобретение удаленных и даже изолированных участков».

Sberbank Private Banking — подразделение Сбербанка, которое занимается обслуживанием частных клиентов с активами от 100 млн рублей. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Руководствуясь принципом «открытой архитектуры», подразделение предоставляет клиентам доступ ко всем продуктам и услугам Группы Сбербанк, а также партнеров в России и за рубежом.