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В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений

2 июня 2020

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Как пояснила и.о. заместитель председателя Правительства Приангарья Валентина Вобликова, закрыты они только частично.

—  Сейчас 15 медицинских учреждений закрыты. Они не на карантине полностью, а закрыты частично. Больших вспышек нет. Пока есть такая возможность, учреждение закрывается, идёт дезинфекция и изоляция всех, кто там работал и находился, — отметила Валентина Вобликова.

2 июня в Иркутской области выявлены 2309 заболевших коронавирусом, суточный прирост составил 6%, или 120 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
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