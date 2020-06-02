В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений

Как пояснила и.о. заместитель председателя Правительства Приангарья Валентина Вобликова, закрыты они только частично.

— Сейчас 15 медицинских учреждений закрыты. Они не на карантине полностью, а закрыты частично. Больших вспышек нет. Пока есть такая возможность, учреждение закрывается, идёт дезинфекция и изоляция всех, кто там работал и находился, — отметила Валентина Вобликова.

2 июня в Иркутской области выявлены 2309 заболевших коронавирусом, суточный прирост составил 6%, или 120 человек.