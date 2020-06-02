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Плановую медицинскую помощь в Иркутской области начнут оказывать в конце июня

2 июня 2020

В область уже поступили первые методические рекомендации по переходу к плановым осмотрам и лечению, сообщила и.о. заместитель председателя Правительства Приангарья Валентина Вобликова, закрыты они только частично.

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–  Учитывая, что в европейской части уже начинает снижаться распространенность коронавирусной инфекции, нам пришли первые методические рекомендации по выходу на плановую медпомощь – это конец июня. Сейчас мы формируем дорожные карты, рассматриваем все возможные варианты для того, чтобы продолжать оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и безусловно начать активно оказывать плановую помощь нуждающимся пациентам. Но, опять же, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе, пояснила Вобликова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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