Плановую медицинскую помощь в Иркутской области начнут оказывать в конце июня

В область уже поступили первые методические рекомендации по переходу к плановым осмотрам и лечению, сообщила и.о. заместитель председателя Правительства Приангарья Валентина Вобликова, закрыты они только частично.

– Учитывая, что в европейской части уже начинает снижаться распространенность коронавирусной инфекции, нам пришли первые методические рекомендации по выходу на плановую медпомощь – это конец июня. Сейчас мы формируем дорожные карты, рассматриваем все возможные варианты для того, чтобы продолжать оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и безусловно начать активно оказывать плановую помощь нуждающимся пациентам. Но, опять же, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе, – пояснила Вобликова.