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Игорь Кобзев поздравил иркутян с Днем города

2 июня 2020

Врио губернатора области пожелал Иркутску дальнейшего процветания.

«От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем города! Иркутск – это не только областной центр Приангарья. Это уникальный, особенный город, обладающий богатейшей историей, живущий настоящим и устремленный в будущее.

Всё, чем знаменит сегодня Иркутск, – заслуга многих поколений иркутян, превративших его в крупный промышленный, транспортный, научно-образовательный и культурный центр Восточной Сибири.

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В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Уверен, что все горожане, их дети и внуки всегда будут помнить заслуги Иркутска в годы войны, будут гордиться своими земляками и славной иркутской историей.

Уверен, иркутянам по силам любые масштабные задачи. Вместе, объединив усилия власти, выборных органов, бизнес-структур, общественных организаций и жителей, вы сделаете любимый город еще краше, современнее и комфортнее. Главное – сохранить его неповторимый облик для будущих поколений, ведь для каждого из вас Иркутск – самый лучший город на земле.

Желаю всем иркутянам здоровья, счастья, воплощения в жизнь задуманных планов, уверенности в завтрашнем дне, а Иркутску – дальнейшего процветания!», - сообщается в поздравительном письме.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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