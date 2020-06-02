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Пополнять карту Сбербанка с карт других банков без комиссии можно до 30 июня 2020 года

2 июня 2020

Сбербанк сообщает о повторном продлении периода, когда комиссия за пополнение карт Сбербанка с карт других банков не будет взиматься. До 30 июня 2020 года клиенты Сбербанка смогут пополнять свои карты с карт других банков без комиссии.

Перевести деньги с одной карты на другую за несколько секунд можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или на сайте sberbank.ru. За один раз можно перевести сумму в пределах 30 тыс руб. Использование цифровых каналов в текущей обстановке — не только наиболее быстрый, удобный (с учетом отмены комиссии), но также самый безопасный способ пополнить карту Сбербанка с карты другого банка.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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