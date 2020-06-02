Иркутская область и Республика Бурятия планируют создать научно-образовательный центр «Байкал»

Главы Иркутской области и Республики Бурятия подпишут соглашение о создании межрегионального научно-образовательного центра «Байкал». Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подтвердили свое намерение заключить соглашение о создании межрегионального научно-образовательного центра «Байкал». Это было озвучено сегодня, 2 июня, на совещании совета по науке и инновациям, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи. Все подготовительные работы уже проведены.

Научно- образовательный центр «Байкал» – это структура, объединяющая усилия ученых, вузовских лабораторий, промышленников для решения ключевых задач инновационного развития. Его основная задача - создать точку роста экономики, место объединения науки, образования, бизнеса, сформировать кадровые ресурсы. В результате объединения научно-производственных возможностей двух регионов будет кратно увеличен валовый региональный продукт Иркутской области и Республики Бурятия.



- Наши регионы имеют уникальное географическое и геополитическое положение. У нас высокий научно-образовательный, экономический и этнокультурный потенциал. Это создаёт все предпосылки для результативного межрегионального сотрудничества. Совместными усилиями мы сформируем уникальную программу центра. Представители научных организаций, вузов и бизнес-сообществ нам в этом помогут, - отметил Игорь Кобзев.