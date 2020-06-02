В Иркутской области обсуждают изменение работы пунктов приема, переработки и отгрузки древесины

В Правительстве Иркутской области обсудили изменение закона о деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины. Предложения рассмотрели на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое прошло под председательством исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

И.о. министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренев доложил, что в области действует 1775 пунктов приема, переработки и отгрузки древесины. За период действия закона об организации деятельности таких пунктов, с ноября 2016 года, проведено 2762 проверочных мероприятия, возбуждено 69 уголовных дел по статье 191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины». За это время наложено 757 административных штрафов на сумму 114,6 млн рублей.



В настоящий момент обсуждается возможность ведения учета отходов лесопиления, которые скапливаются на пунктах отгрузки в результате их деятельности. Эти отходы можно использовать в полезных целях в теплоэнергетике и строительстве. В 2019 году, по словам и.о. министра, объем заготовки древесины составил 31,7 млн куб. м., объем отходов лесозаготовки – около 9,5 млн куб. м., при этом расчетный объем отходов лесозаготовки и лесопиления, которые не вовлечены в переработку – 3,8 млн куб. м.



Как отметил Дмитрий Петренев, количество предприятий, которые производят топливные гранулы, пеллеты, растет. И министерство заинтересовано в работе с теми лесопользователями, которые прорабатывают вопросы утилизации отходов.



В свою очередь министерство оказывает содействие в процессе утилизации отходов лесопиления. Так, строительство объектов переработки включается в инвестиционные проекты, а также рассматривается как условие конкурсного перераспределения лесных участков в аренду.



- Вторая мера поддержки касается разработки и принятия на региональном уровне программы по строительству котельных малой мощности для обеспечения теплом населенных пунктов. Этот вопрос планируем проработать с министерством жилищной политики, энергетики и транспорта, - пояснил Дмитрий Петренев.



Также подразумевается межведомственный контроль и надзор за деятельностью пунктов приема, переработки и отгрузки древесины, чтобы не допускать сжигание и бесконтрольное складирование отходов производства на полигонах.



- Каждый предприниматель, решающий заняться переработкой древесины, должен понимать, где и как он будет размещать отходы. Если же он этого не определил, то должен сработать государственный экологический надзор, а значит, проверка и привлечение к ответственности, - подчеркнул Дмитрий Петренев.



Министерство лесного комплекса предложило также усилить муниципальный земельный контроль. Большинство организаций по приемке, переработке и отгрузке древесины находится в населенных пунктах, а у муниципалитетов есть полномочия проверять, как используются земли на их территории. Кроме того, предложено усилить государственный экологический и лесной надзор, а также обратиться с инициативой по изменению федерального законодательства в части установления правил обращения с отходами переработки древесины и их отчуждения путем включения в лицензируемые виды деятельности.



Свое предложение также озвучила глава службы государственного экологического надзора Наталья Шуляшкина. Ведомство считает необходимым закрепить в законе обязанность для всех юридических лиц при предоставлении отчета о приеме, переработке и отгрузке древесины включать данные об отходах, чтобы можно было производить их учет. В случае возникновения несоответствия между расчетным объемом отходов и фактическим показателем будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия.