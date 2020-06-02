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Одобрен закон об освобождении ИП и пострадавших организаций от имущественных налогов за II квартал

2 июня 2020

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Совет Федерации одобрил закон, освобождающий от уплаты имущественных налогов за II квартал 2020 года следующие категории налогоплательщиков:

  • всех индивидуальных предпринимателей;
  • организации, которые включены на основании налоговой отчетности за 2018 год в единый реестр субъектов МСП, а также работают в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции;
  • юрлица, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента РФ, субсидий и грантов в рамках специальных программ. Их реализуют федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, исполнители общественно полезных услуг, поставщики социальных услуг;
  • централизованные религиозные организации, учрежденные ими социально ориентированные некоммерческие организации, а также религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций;
  • некоммерческие юрлица, включенные в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Освобождение от уплаты предусмотрено за период владения объектами налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года:

  • по налогу на имущество организаций – для всех объектов;
  • по транспортному и земельному налогам – для транспортных средств и земельных участков, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской и (или) уставной деятельности;
  • по налогу на имущество физлиц – для объектов недвижимости, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности.

Закон направлен на подписание Президенту Российской Федерации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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