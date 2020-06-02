Одобрен закон об освобождении ИП и пострадавших организаций от имущественных налогов за II квартал

Читайте также:
Совет Федерации одобрил закон, освобождающий от уплаты имущественных налогов за II квартал 2020 года следующие категории налогоплательщиков:
- всех индивидуальных предпринимателей;
- организации, которые включены на основании налоговой отчетности за 2018 год в единый реестр субъектов МСП, а также работают в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции;
- юрлица, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента РФ, субсидий и грантов в рамках специальных программ. Их реализуют федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, исполнители общественно полезных услуг, поставщики социальных услуг;
- централизованные религиозные организации, учрежденные ими социально ориентированные некоммерческие организации, а также религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций;
- некоммерческие юрлица, включенные в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Освобождение от уплаты предусмотрено за период владения объектами налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года:
- по налогу на имущество организаций – для всех объектов;
- по транспортному и земельному налогам – для транспортных средств и земельных участков, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской и (или) уставной деятельности;
- по налогу на имущество физлиц – для объектов недвижимости, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности.
Закон направлен на подписание Президенту Российской Федерации.