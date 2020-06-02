Объем доходов бюджета Иркутской области за четыре месяца сократился на 2,3 млрд рублей

Объем доходов консолидированного бюджета Иркутской области (за исключением акцизов на нефтепродукты) в январе - апреле 2020 года составил 54 млрд рублей. Это на 2,3 млрд рублей меньше, чем в прошлом году.

В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 81%, региональные – 11%, местные – около 2% и специальные налоговые режимы – 6 процентов. Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на прибыль организаций, им обеспечено 45% доходов, и налог на доходы физических лиц – более 33 процентов. Кроме того, доля имущественных налогов составила 13%; налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам – 6 процентов.

Платежи налога на прибыль организаций составили более 24 млрд рублей, что на 646 млн рублей или почти на 3% ниже уровня аналогичного периода 2019 года и обусловлено, главным образом, перечислением в январе - феврале 2019 года более 1 млрд рублей налога и пени по уточненным декларациям. За четыре месяца в консолидированный бюджет Иркутской области поступило 18 млрд рублей налога на доходы физических лиц, что на 270 млн рублей или 1,5% выше уровня поступлений аналогичного периода 2019 года. Платежи налога на добычу полезных ископаемых составили 469 млн рублей, что на 87 млн рублей или на 23% выше уровня поступлений января - апреля 2019 года и обусловлено увеличением объемов добычи полезных ископаемых. Поступления налога на имущество организаций уменьшились более чем на 1 млрд рублей или 19% (с 2020 года часть движимого имущества является льготируемым).

Объем платежей в бюджеты муниципальных образований в январе - апреле 2020 года составил 8 млрд рублей, что на 357 млн рублей или 4% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. Снижение поступлений наблюдается по налогу на имущество физических лиц на 162 млн рублей. Также снизились поступления по земельному налогу на 145 млн рублей (или на 14%); по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 114 млн рублей (или 13%); единому налогу на вмененный доход – на 70 млн рублей (или 11%), что связано, в том числе, с переносом сроков уплаты налогов для предприятий малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409.