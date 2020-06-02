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Сбербанк продолжает прием работ на конкурс детского рисунка, посвященный 75-летию Великой Победы

2 июня 2020

Байкальский банк Сбербанка 5 июня завершает прием работ на  конкурс  детского рисунка «Внуки Победы». На данный момент из регионов – Иркутская область, Бурятия, Якутия, Забайкальский край и др.  поступило 217 рисунков.  

Творческий конкурс был объявлен в мае 2020 года, банк пригласил к участию   детей в возрасте  6-14 лет. Творческую фантазию ребята могут проявить в любой технике рисования - гуашь, акварель, пастель, масло, карандаши, фломастеры и т.д. Главное условие конкурса - рисунок должен отражать   историю Великой Отечественной войны, настроение Великой Победы. Один участник может отправить на конкурс до 3-х работ. Прием работ продолжается, победителя выберут   жители регионов, участвующих в конкурсе.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка  Сбербанка:

«Воспитание подрастающего поколения - наша всеобщая задача. С каждым годом все меньше рядом с нами остается живых свидетелей и участников войны, но это не значит, что должна прерваться нить связи поколений, оборваться память народная. Конкурс рисунков,  посвящённых Великой Победы, в исполнении детей - это именно воспитательная акция и мы рады, что наши дети, их родители в ней активно участвуют. Те, кто еще не присоединился - успевайте, прием работ завершается. В юбилейный год Победы важно общее патриотическое настроение и наш банк его всегда готов поддержать».  

6 июня   на сайте https://внукипобеды.рф/. откроется доступ к просмотру всех работ-участников конкурса.    онлайн-голосование продлится до 16 июня. В период с 17 по 21 июня – состоится  подведение итогов, 22 июня – награждение победителей.

Подробнее об условиях участия и призах можно узнать на сайте конкурса.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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