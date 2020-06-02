Сбербанк продолжает прием работ на конкурс детского рисунка, посвященный 75-летию Великой Победы

Байкальский банк Сбербанка 5 июня завершает прием работ на конкурс детского рисунка «Внуки Победы». На данный момент из регионов – Иркутская область, Бурятия, Якутия, Забайкальский край и др. поступило 217 рисунков.

Творческий конкурс был объявлен в мае 2020 года, банк пригласил к участию детей в возрасте 6-14 лет. Творческую фантазию ребята могут проявить в любой технике рисования - гуашь, акварель, пастель, масло, карандаши, фломастеры и т.д. Главное условие конкурса - рисунок должен отражать историю Великой Отечественной войны, настроение Великой Победы. Один участник может отправить на конкурс до 3-х работ. Прием работ продолжается, победителя выберут жители регионов, участвующих в конкурсе.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Воспитание подрастающего поколения - наша всеобщая задача. С каждым годом все меньше рядом с нами остается живых свидетелей и участников войны, но это не значит, что должна прерваться нить связи поколений, оборваться память народная. Конкурс рисунков, посвящённых Великой Победы, в исполнении детей - это именно воспитательная акция и мы рады, что наши дети, их родители в ней активно участвуют. Те, кто еще не присоединился - успевайте, прием работ завершается. В юбилейный год Победы важно общее патриотическое настроение и наш банк его всегда готов поддержать».

6 июня на сайте https://внукипобеды.рф/. откроется доступ к просмотру всех работ-участников конкурса. онлайн-голосование продлится до 16 июня. В период с 17 по 21 июня – состоится подведение итогов, 22 июня – награждение победителей.

Подробнее об условиях участия и призах можно узнать на сайте конкурса.