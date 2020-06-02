В Иркутской области подготовлен проект стратегии развития региона до 2036 года

В Иркутской области подготовлен проект стратегии социально-экономического развития Приангарья до 2036 года. Итоговая версия проекта документа рассмотрена сегодня, 2 июня, на заседании рабочей группы под председательством главы региона Игоря Кобзева.

Иркутская область – один из немногих регионов Российской Федерации, который до сих пор жил без такой стратегии. Ее разработка началась в феврале по поручению врио Губернатора. Свои предложения внесли представители муниципальных образований, депутатского корпуса, научных кругов, общественных организаций и бизнес-сообщества. Необходимо было совместно определить приоритеты, цели и задачи для обеспечения в регионе экономического роста и создания наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса, для жизни, развития и самореализации населения.

В документе выделены четыре приоритетных направления: накопление и развитие человеческого капитала; создание комфортного пространства для жизни; сохранение уникальной экосистемы региона; экономический рост и эффективное управление. Основным механизмом реализации стратегии будет план мероприятий, который должен быть подготовлен в течение трех месяцев после ее принятия.



– Это важный документ для Иркутской области, долгосрочный план развития, который позволит нам достичь поставленных целей. Поручаю министерству экономического развития подготовить соответствующий законопроект для внесения на рассмотрение Законодательного Собрания региона, - подчеркнул Игорь Кобзев.



Параллельно проект стратегии планируется направить на согласование в Министерство экономического развития Российской Федерации.