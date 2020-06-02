Новости

Давайте чаще быть с детьми. Сбербанк опубликовал трогательный видеоролик

2 июня 2020

Летние каникулы, режим самоизоляции, День защиты детей - так много сейчас поводов ,причин и ...счастья  быть чаще с нашими детьми. Сбербанк в канун Дня защиты детей подготовил трогательный ролик о том, как важно проводить время с детьми, он актуален и вне праздника. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании