Давайте чаще быть с детьми. Сбербанк опубликовал трогательный видеоролик

Летние каникулы, режим самоизоляции, День защиты детей - так много сейчас поводов ,причин и ...счастья быть чаще с нашими детьми. Сбербанк в канун Дня защиты детей подготовил трогательный ролик о том, как важно проводить время с детьми, он актуален и вне праздника.
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Давайте чаще быть с детьми. Сбербанк опубликовал трогательный видеоролик2 июня 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
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