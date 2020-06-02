Давайте чаще быть с детьми. Сбербанк опубликовал трогательный видеоролик

Летние каникулы, режим самоизоляции, День защиты детей - так много сейчас поводов ,причин и ...счастья быть чаще с нашими детьми. Сбербанк в канун Дня защиты детей подготовил трогательный ролик о том, как важно проводить время с детьми, он актуален и вне праздника.