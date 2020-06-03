Вопросы развития Ленинского округа обсудили мэр Иркутска Руслан Болотов и депутаты городской Думы

В округе приведут в порядок инженерные коммуникации, продолжат комплексное переселение из ветхого жилья и строительство социальных объектов, сообщают в городской мэрии.

– Ленинский округ Иркутска является перспективным с точки зрения развития социальной инфраструктуры. Однако, в первую очередь, здесь необходимо привести в порядок инженерные коммуникации. Так, например, система котельных, которая сегодня обслуживает эти территории, давно устарела. Здесь необходима комплексная модернизация существующих сетей, – подчеркнул Руслан Болотов. – Работу в округе необходимо вести сразу по нескольким крупным направлениям: продолжить расселение из ветхого и аварийного жилья, проектирование и строительство социальных объектов. Это должен быть единый проработанный план комплексного развития с учетом пожеланий горожан. В его разработке примут участие представители координационного совета, который мы сейчас создаем при администрации Иркутска.

Отдельно участники совещания обсудили ситуацию в поселках Горького и Селиваниха, территории которых попадают под угрозу подтопления. По словам Председателя Думы Иркутска Евгения Стекачева, для решения этой проблемы необходимо построить дамбу и провести очистку береговой линии.

– Сегодня депутаты городской Думы и администрация готовы совместно проработать вопрос о строительстве дамбы на этих территориях. Необходимо начать работу над проектной документацией и выходить с этой инициативой на региональный уровень, так как река Иркут протекает сразу по нескольким районам области. Без совместной работы руководства муниципалитетов и областного Министерства природных ресурсов и экологии проблему подтопления населенных пунктов на реке не решить, – добавил Евгений Стекачев.

По итогам выездного мероприятия Руслан Болотов поручил комитету по градостроительной политике совместно с комитетом городского обустройства и администрацией Ленинского округа держать на контроле постановку зон затопления на кадастровый учет. Это позволит активизировать работу по их защите от паводков и рассчитывать на федеральное финансирование.

Также на встрече была достигнута договоренность между администрацией и Думой Иркутска о совместных выездах в каждый округ города. По результатам будут определены ключевые направления деятельности. Они станут основой для разработки проекта стратегии развития Иркутска на ближайшие годы.