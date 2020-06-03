Сервис заказа такси Ситимобил восстановил объем поездок на 90% от докоронавирусного периода

Некоторые города достигли нового рекорда по числу поездок в неделю, сообщают в пресс-службе сервиса.

Значительный вклад по количеству поездок в мае пришелся на доставку – Ситимобил запустил опцию для пользователей в апреле. Вскоре доставкой Ситимобил стали пользоваться и бизнес-партнеры, в том числе, СберМаркет, Delivery Club, сеть бургерных FARШ. С начала запуска В2С доставки и подключения первых партнеров сервис показывает рост в 3 раза по количеству доставок в показателях неделя к неделе.

«Ограничения, связанные с коронавирусом, существенно повлияли на спрос со стороны пассажиров такси. Однако нам удалось частично компенсировать снижение спроса новыми продуктами. Во время самоизоляции мы запустили доставку как между пользователями, так и B2C, перепрофилировав часть водителей под новую услугу. Мы также вместе с коллегами из ВКонтакте активно развиваем приложение VK Taxi, которое дало нам существенный приток новых клиентов из соцсети. Мы верим, что восстановление объема поездок практически до докризисного уровня было бы невозможно без слаженной работы бизнеса, маркетинга и пиара компании», — говорит PR-директор Ситимобил Георгий Лобушкин.