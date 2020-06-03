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В Тайшетском районе ликвидирован крупный пожар

3 июня 2020

Этот пожар оставался на 2 июня единственным в лесах Иркутской области, сообщают в областной администрации.

Этот пожар был зарегистрирован 19 мая в труднодоступной местности. Возгорание началось из-за грозы. Усиление ветра создало верховой пожар, который распространился на площади 400 га, тушение пришлось приостановить из-за угрозы жизни работавших там парашютистов-десантников. 

При возобновлении тушения группировка сотрудников парашютно-десантной службы была увеличена до 100 человек. Вертолетом они были высажены вдоль кромки пожара, которая по окружности достигла 12 км. Локализовать очаг удалось только 27 мая на площади 2700 га.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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