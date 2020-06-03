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Клиенты «Иркутской энергосбытовой компании» смогут сделать акт взаиморасчетов, не выходя из дома

3 июня 2020

Чаще всего Акт сверки необходим жителям региона при покупке или продаже недвижимости, сообщают в компании.

Акт сверки платежей – это документ, в котором отображается состояние взаиморасчетов между сбытовой компанией и физическим лицом (клиентом компании) за определенный период. В таком акте отображается задолженность клиента за потребленные коммунальные ресурсы и поступившая оплата. 

Для получения документа необходимо в Личном кабинете выбрать вкладку «Дополнительные услуги», далее «Акт сверки». После чего ввести свои данные и указать период, за который необходимы данные. Документ в электронном виде будет отправлен на указанный адрес электронной почты. Новая услуга доступна клиентам Иркутскэнергосбыта, зарегистрировавшимся в Личном кабинете на сайте компании. Первый раз для входа необходим номер счета\договора – это логин, пароль – фамилия (есть возможность сменить пароль в настройках Личного кабинета).

«Иркутская энергосбытовая компания», как подразделение En+ Group, стремится к постоянному повышению эффективности своей деятельности, а также уровня обслуживания клиентов. Для удобства потребителей работают дистанционные сервисы обслуживания, которые особенно актуальны в период распространения коронавирусной инфекции. Для каждого клиента доступны следующие сервисы (с возможностью онлайн-оплаты):


/ Сибирское Информационное Агентство /
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