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138 новых случаев коронавируса выявлены в Приангарье

3 июня 2020

3 июня в Иркутской области подтверждены 138 новых случаев коронавируса, из них 22 среди вахтовиков. Темпы прироста  не снижаются и к предыдущему дню составляют 6%. Всего за период эпидемии в регионе подтверждены 2447 случаев заражения.  

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Сегодня зафиксированы еще две смерти среди заболевших COVID-19.  Таким образом, во время эпидемии скончались 26 человек: 13 от COVID-19, 13 от заболеваний, не связанных с COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб, госпитализированы 1925 (+138 за последние сутки) человек, из них 149 (+4) из обсерваторов и 1039 (+22) вахтовиков, 496 (+65) человек выздоровели.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
138 новых случаев коронавируса выявлены в Приангарье
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