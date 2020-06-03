138 новых случаев коронавируса выявлены в Приангарье

3 июня в Иркутской области подтверждены 138 новых случаев коронавируса, из них 22 среди вахтовиков. Темпы прироста не снижаются и к предыдущему дню составляют 6%. Всего за период эпидемии в регионе подтверждены 2447 случаев заражения.

Сегодня зафиксированы еще две смерти среди заболевших COVID-19. Таким образом, во время эпидемии скончались 26 человек: 13 от COVID-19, 13 от заболеваний, не связанных с COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб, госпитализированы 1925 (+138 за последние сутки) человек, из них 149 (+4) из обсерваторов и 1039 (+22) вахтовиков, 496 (+65) человек выздоровели.